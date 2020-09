Suarez alla Juventus, calciomercato: Dybala nella trattativa, i dettagli

Calciomercato Juventus, Don Balon riporta la clamorosa indiscrezione secondo la quale il Barcellona potrebbe proporre il cartellino di Luis Suarez ed un conguaglio da 80 milioni di euro pur di arrivare a Paulo Dybala, considerato l’erede ideale di Leo Messi, sempre più in rotta di collisione con il club blaugrana.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA SUAREZ SCAMBIO/ Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna hanno del clamoroso: Paulo Dybala sarebbe ritornato prepotentemente nel mirino del Barcellona, alla ricerca di un sostituto di Leo Messi per il quale, a dispetto dei rumors degli ultimi giorni, la cessione sembra ormai essere ad un passo. Il club blaugrana, pur di arrivare alla Joya, sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 80 milioni di euro più il cartellino di Luis Suarez: anche l’uruguayano è in uscita di blaugrana e da tempo si vocifera di un interessamento della Juventus, nell’ottica di una sostituzione di Gonzalo Higuain. La dirigenza bianconera ha blindato ( a parole) il talento argentino: anche le dichiarazioni di Andrea Pirlo nella conferenza stampa di presentazione hanno di fatto escluso una cessione della Joya. Ma si sa, le vie del mercato sono infinite, e l’asse Torino-Barcellona potrebbe nuovamente ritornare a scaldarsi, dopo il buon esito della trattativa Arthur-Pjanic.

Scambio Dybala-Suarez, calciomercato Juventus: è solo una suggestione?

A riportare quest’indiscrezione è anche tuttojuve.com: è soltanto una suggestione di mercato? Difficile dirlo: fatto sta che Suarez, assieme a Dzeko, è in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici, alla disperata ricerca di un centravanti puro, di razza, con il quale poter sostituire Gonzalo Higuain, la cui avventura in bianconero è ormai giunta ai titoli di coda, come confermato dallo stesso Pirlo. Il buon esito di quest’operazione è comunque legato al futuro di Messi: nel caso in cui si dovesse materializzare a tutti gli effetti l’addio dell’argentino ( con il Manchester City in pole) ecco che i blaugrana dovrebbero subito correre ai ripari, e il nome che più stuzzica Bartomeu e soci è proprio quello di Dybala.

