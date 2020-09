Brozovic alla Juventus, calciomercato: il croato rompe con Conte, vuole i bianconeri

Calciomercato Juventus, secondo quanto riportato da Don Balon, il futuro di Marcelo Brozovic potrebbe essere alla Juventus. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna parlano infatti di un interessamento di Paratici per il play maker dell’Inter, in rotta di collisione con i nerazzurri, che di fatto lo hanno inserito nella lista dei possibili partenti. Con i soldi dell’eventuale cessione del croato, Marotta darebbe poi la caccia a Kantè.

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER BROZOVIC/ E se fosse Brozovic il nuovo acquisto della Juventus a centrocampo? Questa è la clamorosa indiscrezione di mercato lanciata dalla Spagna,e più precisamente da Don Balon che, se confermata, potrebbe aprire interessantissimi scenari, fino ad ora assolutamente inimmaginabili. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il regista croato è stato inserito dall’Inter nella lista dei possibili partenti.

Una sua eventuale cessione potrebbe finanziare l’operazione Kanté, pupillo di Antonio Conte, che ha allenato il francese già negli anni della permanenza al Chelsea. Marotta valuta “Brozo” circa 50 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe essere sensibilmente abbassato, dal momento che ora come ora il croato sembra essere a tutti gli effetti un esubero.

Calciomercato Juventus, la verità sull’affare Brozovic: ecco gli aggiornamenti

Al momento, va detto per evitare spiacevoli equivoci, una vera e propria trattativa tra Inter e Juventus legata al trasferimento di Brozovic in bianconero non è ancora cominciata. E non è detto che ciò avvenga, visti i rapporti “glaciali” tra Marotta e Paratici. Tuttavia, queste voci sono idiosincratiche di due aspetti importanti: l’Inter non considera Brozovic incedibile, e la Juve, laddove dovesse cedere uno dei suoi esuberi, potrebbe mettere a segno un altro colpo a centrocampo.

Nelle ultime ore ai bianconeri è stato accostato con una certa insistenza anche il nome di De Paul, ma sicuramente Brozovic sarebbe un acquisto dalla maggiore esperienza. Con il croato non sarebbe difficile trovare un accordo, sulla base di un quadriennale a 5,5 milioni di euro più bonus a stagione. Ma, come detto, siamo ancora nell’ambito dei rumors…

