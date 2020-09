De Paul alla Juventus, calciomercato: la Fiorentina irrompe nella trattativa

Calciomercato Juventus, Rodrigo De Paul è oggetto del desiderio di numerosi club. Secondo quanto riportato dalla Nazione, nella corsa al centrocampista argentino si è iscritta anche la Fiorentina, alla ricerca di una mezzala poliedrica in mezzo al campo, che sappia interpretare molto bene le due fase. Tuttavia, le richieste dei Pozzo spaventano le pretendenti: i friulani non lasceranno partire De Paul per meno di 35/40 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE PAUL FIORENTINA/ Il restyling bianconero in mediana potrebbe coinvolgere anche Rodrigo De Paul. Dopo gli acquisti di McKennie, Kulusevski ed Arthur, che hanno ringiovanito sensibilmente la rosa bianconera, nel caso in cui si dovesse concretizzare una cessione ( e in questo senso Khedira sembra essere l’indiziato numero uno a partire), ecco che Paratici potrebbe fiondarsi sul giovane centrocampista dell’Udinese, appena reduce da una stagione molto importante, condita da ben 6 goal e 7 assist.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Nazione, però, anche la Fiorentina avrebbe effettuato dei sondaggi per capire la disponibilità del sudamericano a trasferirsi sotto l’ombra della Fiesole. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Jack Bonaventura a parametro zero, i gigliati vorrebbero puntellare la mediana con un altro colpo di qualità e di quantità.

Calciomercato Juventus, la Fiorentina si iscrive nella corsa a De Paul: la situazione

L’Udinese, però, è stata chiara: De Paul non si muove, a meno di offerte importanti. Il club della famiglia Pozzo valuta il proprio gioiello circa 35-40 milioni di euro: Commisso a gennaio si sarebbe spinto fino a 26 milioni, ma non sarebbe andato oltre. La Juve al momento non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, limitandosi a dei contatti informali con l’entourage del calciatore.

La priorità della dirigenza di corso Galileo Ferraris è al momento l’acquisto di un attaccante, e in questo senso l’arrivo del fratello di Higuain a Torino potrebbe agevolare i discorsi relativi alla rescissione consensuale dell’attaccante argentino. Come già ribadito in precedenza, soltanto a fronte di una cessione, Paratici potrebbe mettere a segno la zampata per De Paul: vedremo cosa succederà.

