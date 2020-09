De Paul alla Juventus, calciomercato: a un passo la cessione dell’argentino

Calciomercato Juventus, il futuro di Rodrigo De Paul potrebbe essere in Inghilterra. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, l’argentino avrebbe trovato l’accordo con il Leeds, che ora però deve trattare con i friulani.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE PAUL LEEDS/ Brutte notizie sul fronte De Paul in casa bianconera. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, il Leeds nelle ultime ore avrebbe trovato un accordo con il calciatore e ora starebbe stringendo i tempi con l’Udinese per cercare di chiudere l’affare il prima possibile. I friulani fino ad ora sono stati inamovibili: De Paul non parte a meno che un club non arrivi con un’offerta da 40 milioni di euro.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, la rivelazione di Zampini su Suarez

Cifra ritenuta troppo alta da Fabio Paratici, che al momento sta temporeggiando, nell’attesa di piazzare qualche esubero. Uno su tutti, Sami Khedira, il cui futuro a torino sembra avere le ore contate. La dirigenza di Corso Galileo Ferraris ha proposto al tedesco la rescissione del contratto, riproponendo quanto fatto già con Gonzalo Higuain. L’ex Real Madrid però sta facendo muro, complicando i piani di mercato della Vecchia Signora.

Mercato Juve, De Paul sembra sfumare: ecco lo scenario

Al momento, quindi, l’argentino dell’Udinese è molto più vicino al Leeds di quanto non si possa pensare, anche perché per la società inglese non sarebbe assolutamente un problema soddisfare le richieste dei Pozzo, alla luce delle numerose cessioni effettuate in questa sessione di mercato, dalle quali ha ricavato un cospicuo gruzzoletto. Tuttavia, la Juve non è ancora tagliata fuori definitivamente, anche perchè le offerte per i suoi esuberi di sicuro non mancano.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, sta sfumando un obiettivo per il centrocampo

Molto probabilmente saranno decisivi gli ultimi giorni di mercato, quando i friulani saranno costretti giocoforza ad abbassare le loro pretese economiche. Ma si sa, i Pozzo sono un osso duro quando si tratta di cedere, e un’eventuale permanenza della mezzala sudamericana in bianconero non è affatto da escludere. Vi terremo aggiornati sulla vicenda.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK