Khedira, l’addio è all’orizzonte. Lunedì può lasciare la Juventus

Khedira lunedì può salutare la Juventus. A malincuore, perché vorrebbe restare, ma il calciatore tedesco non giocherà con i bianconeri. C’è il PSG su di lui.

“le10sport.com” non è portale che gira. molto intorno all’argomento. E stavolta il nome di Sami Khedira suscita più di qualche curiosità. Nei giorni scorsi a Vinvo in gruppo si è rivisto parzialmente uno dei calciatori di punta del gruppo che fu di Massimiliano Allegri. Il tedesco è fuori da metà giugno per una lesione parziale del tendine del muscolo dell’adduttore della coscia destra. Il centrocampista, però, sa che il suo futuro non sarà a tinte bianconere. Questo è certo. Non rientra infatti nel progetto tecnico, tanto che è in corso la trattativa con la società per la separazione.

Khedira, c’è il PSG su di lui

Sami Khedira, infatti, è l’idea a zero di Leonardo per la squadra di Tuchel. Una possibilità che per realizzarsi ha bisogno dell’accordo tra il centrocampista e la Juventus per la risoluzione del contratto. Al momento le parti non hanno ancora raggiunto un accordo ma il Psg è alla finestra pronto a farsi avanti. Lunedì, secondo i bene informati, potrebbe essere il giorno che sancirebbe la separazione consensuale. Il tedesco, però, non ha alcuna voglia di smettere o di militare in tornei secondari. Si sente ancora calciatore di livello e vuole dimostrarlo.