La Roma ospita la Juventus di Pirlo per la seconda partita di Serie A. Segui la diretta live della partita di Serie A in tempo reale

La Juventus per la seconda sfida di campionato di Serie A della nuova stagione 2020-2021 giocherà fuori casa, allo stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi di Fonseca. La Juventus sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Andrea Pirlo è pronta a riconfermare l’ottima prestazione dell’esordio e regalare le prime soddisfazioni ai tifosi, in un match che sarà tutt’altro che semplice, anzi, è già una sfida ai vertici alla seconda di campionato. Segui la prima partita di Serie A della Juventus in tempo reale e in diretta live.

Roma Juventus diretta live, segui la partita in tempo reale

Nella seconda sfida di campionato la Juventus avrà come avversario la Roma sotto la guida tecnica di Fonseca. I bianconeri si apprestano a riproporre l’ottima prestazione della prima di campionato in un test che sarà tutt’altro che semplice. Una sfida che varrà molto anche sotto il piano dei risultati e dell’andamento del campionato, un avversario che è sempre stato ai vertici della classifica, la Roma di Dzeko non sarà facile da affrontare. La super sfida di campionato è già alla seconda giornata e avrà poi un’altra prova del nove alla terza contro il Napoli. Per Pirlo sarà un emozione fortissima ma ci vorrà anche molta concentrazione. Naturalmente le scelte fatte dal mister sono un ritorno alle certezze. Saranno in campo dal primo minuto sia Cristiano Ronaldo che Giorgio Chiellini. Purtroppo ci sono anche note dolenti, fra gli assenti ancora Alex Sandro. Fra le noti negative c’è, però, anche, ovviamente, quella positiva: il ritorno di Kulusevski, il giovane svedese classe 2000 questa sera si giocherà nuovamente la possibilità di sbalordire il suo nuovo mister, ma la vera sorpresa è l’esordio, anzi, il ritorno di Alvaro Morata. Pirlo finalmente potrà schierare la sua punta che verrà supportata dalla certezza offensiva Cristiano Ronaldo.

In aggiornamento…