Calciomercato Juventus, scambio con il Psg: Szczesny sul piatto, i dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercatonews, il Paris Saint Germain e la Juventus starebbero pensando di imbastire uno scambio che vedrebbe coinvolti Paredes e Szczesny.

Calciomercato Juventus Psg scambio/ La sessione di calciomercato è appena terminata, ma le voci inerenti possibili trasferimenti stentano a placarsi. Tutti i vertici dirigenziali dei principali top club sono al lavoro per cercare di cogliere, laddove fosse possibile, potenziali occasioni low cost. Dopo l’esplodere della pandemia, abbiamo visto come molte trattative si siano concluse attraverso scambi, strumento grazie al quale poter mettere a posto i bilanci. Ne sa qualcosa la Juventus, che proprio pochi giorni dopo l’apertura ufficiale della sessione estiva ha messo a segno lo scambio Arthur-Pjanic. Pochi mesi prima, invece, aveva cercato di imbastire sempre uno scambio, ma questa volta con il Paris Saint Germain.

La trattativa De Sciglio-Kurzawa saltò quando tutto lasciava presagire il buon esito dell’operazione. Il filo diretto tra la Juventus e i parigini non si è mai interrotto, con i due club che potrebbero decidere di sedersi nuovamente al tavolo delle trattative, per imbastire una nuova trattativa, questa volta avente come protagonisti Szczesny e Leandro Paredes.

Calciomercato Juventus, scambio Szczesny-Paredes? Ecco il possibile scenario

Al momento è solo un’idea e nulla di più. Ma un’idea che potrebbe prendere forma nel corso delle prossime ore, nel caso in cui, ad esempio, la Juventus riuscisse a mettere a segno a zero il colpo Donnarumma, per il quale non ci sono novità sul fronte rinnovo con il Milan. Paredes è stato già cercato dai bianconeri un anno fa, ma con scarsi esiti, viste le pretese di Leonardo, che valuta l’ex Empoli e Roma circa 40 milioni di euro. Una cifra elevata, certo, ma il cui esborso cash potrebbe essere ridimensionato laddove il club campione d’Italia decidesse di inserire nella trattativa proprio il portiere polacco, valutato circa 50 milioni.

Come abbiamo detto, il buon esito di questa trattativa dipenderà molto dalla decisione di Donnarumma, che non ha ancora sciolto le riserve per quanto concerne il suo futuro.