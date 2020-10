Juventus, Pirlo potrebbe farlo giocare pure a Crotone

La Juventus continua a perdere pezzi in vista della trasferta di Crotone che dovrà disputare sabato pomeriggio per il quarto turno di serie A.

I bianconeri infatti nelle ultime 24 ore hanno perso sia Cristiano Ronaldo che McKennie, risultati entrambi positivi al Covid-19. Non ci saranno in Calabria e tolgono delle alternative di formazione per un Andrea Pirlo che già deve fare i conti con numerose assenze. Chi giocherà allora contro l’undici allenato da Stroppa?

