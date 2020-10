Calciomercato Juventus, sondaggio del Tottenham per Demiral: lo scenario

Calciomercato Juventus, Demiral piace e non poco in Premier League. Il difensore turco, infatti, ha molti estimatori in Inghilterra: in primis il Tottenham, che sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro.

La sua è stata una lenta ed inarrestabile apoteosi. Il difensore turco Merih Demiral ha conquistato tutti per il grande spirito di abnegazione, la sua tenacia, unita ad una grande forza fisica e senso della posizione, che gli aveva garantito un posto da titolare all’interno della difesa a 4 di Maurizio Sarri. Tuttavia il brutto infortunio accorso all’Olimpico di Roma ha rallentato i piani di crescita dell’ex Sassuolo, che comunque è riuscito a gettarsi alle spalle il periodo no, provando a ritrovare la forma migliore.

Leggi anche–>Juventus, contro la Dinamo Kiev va verso l’esclusione

Sul giocatore turco è forte l’interessamento del Tottenham che, dopo che l‘Inter ha respinto le avances per Skriniar, negli ultimi giorni della sessione di calciomercato ha dirottato le attenzioni sul centrale della Juventus. Sondaggi importanti da parte degli Spurs, che però non sono andati oltre un timido interessamento.