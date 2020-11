Calciomercato Juventus, spunta la chiamata per Alaba

Alaba è uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato Juventus. I bianconeri, a gennaio o a giugno, vogliono mettere le mani sul difensore.

La Juve continua a rimanere vigile sul Alaba del Bayern Monaco. Molto vigile, perché Pirlo lo accoglierebbe a braccia aperte in squadra. Sa che è un elemento molto duttile, visto che può essere schierato in più ruoli. Il contratto del calciatore austriaco è in scadenza con il prossimo 30 giugno e al momento non si respira aria di rinnovo. Anzi, si parla soltanto delle pretendenti che, sparse per l’Europa, fanno la corte al difensore. La Juventus farà di sicuro un tentativo per portarlo a Torino, a gennaio o a giugno. L’importante è che l’affare vada in porto. La concorrenza è agguerrita: Inter, Real Madrid, Psg, Barcellona e Manchester City sembrano essere interessato al jolly dei bavaresi. La novità, però, arriva dalla Bild.

