Calciomercato Juventus, Kean: ecco perché non è tornato in bianconero

Ma le operazioni nell’asse Italia-Inghilterra non sembrano essere finite qui,il futuro di CR7 potrebbe essere un ritorno al passato, e la Juventus sarebbe pronta a trattare la possibilità. Cristiano Ronaldo e la Juventus sarebbero pronti a separarsi già in estate: in anticipo di un anno rispetto alla data di scadenza del suo contratto che ha la valenza fino al 2022, il campione portoghese potrebbe quindi salutare la Vecchia Signora già in anticipo, nonostante non sia ancora riuscito a raggiungere la tanto agognata vittoria della Champions League. Con la crisi economica internazionale che ha colpito il mondo, anche e soprattutto il calcio, la società bianconera potrebbe voler risparmiare un anno di ingaggio dell’ex Real Madrid, che come sappiamo, costa molto, remunerando anche la cessione e rientrando di parte dei 100 milioni spesi per acquistarlo dalle merengues nell’estate del 2018. La sua destinazioni potrebbe essere un ritorno al passato, cioè nel Manchester United.