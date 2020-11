Isco alla Juventus, calciomercato: aumenta la concorrenza per lo spagnolo

Calciomercato Juventus, Isco sempre nei radar bianconeri: tuttavia la concorrenza, per lo spagnolo, è molto folta.

Calciomercato Juventus Isco/ In queste ultime settimane, il nome di Isco è tornato nuovamente a gravitare in orbita Juventus. Il trequartista del Real Madrid, infatti, è ormai in rotta di collisione con il club spagnolo: Zinedine Zidane lo sta utilizzando con il contagocce in questa prima parte di stagione, relegandolo in panchina molte volte per mera scelta tecnica. Tutto questo non ha fatto altro che dare adito a voci di addio del trequartista, che mai come quest’anno sembra essere fuori dai progetti delle Merengues.

Ecco perché la Juve, che nelle prime partite ha spesso fatto ricorso ad un trequartista, è tornato a sondare nuovamente la disponibilità del calciatore a lasciare i Galacticos. Possibilità che con il passare dei giorni sembrano essere sempre più concrete. Il Real valuta il calciatore circa 50 milioni di euro: i bianconeri punterebbero ad un prestito con obbligo di riscatto, ma la concorrenza non manca.