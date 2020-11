Inter, salta uno scambio clamoroso con la Juventus

Si è provata ad imbastire una trattativa sull’asse Milano-Torino con Inter e Juventus a valutare l’incastro tra Ramsey ed Eriksen.

La Juventus c’ha provato. I bianconeri hanno provato a soffiare Christian Eriksen ai nerazzurri facendo leva sulla sua insoddisfazione. non c’è però stato spazio di manovra. Beppe Marotta sembra infatti aver risposto con un secco no alla proposta, manco a farlo apposta, di scambio da parte dell’ex sua squadra. Sarebbe stato un baratto alla pari, sui 35 milioni di euro con tanto di plusvalenza assicurata per entrambe le società. L’idea prevedeva lo sbarco ad Appiano di Aaron Ramsey in cambio appunto dell’ex calciatore del Tottenham. L’opposizione è stata netta, nonostante a quanto pare fosse già arrivato l’ok di Conte, che a torto o ragione riterebbe il gallese molto più funzionale alla sua squadra.

L’Inter ha altri progetti

Come rivela il portale calciomercatoweb.it, l’Inter avrebbe altri progetti per il numero dieci in surplus. Solo estero, dunque, per Eriksen, con la pista che conduce al PSG davanti a tutte in questo momento. Se andasse in porto l’operazione, alla Pinetina giungerebbe Leandro Paredes, centrocampista argentino con un passato alla Roma e anch’egli nel mirino dei bianconeri. Arsenal (per Xhaka), Manchester United e Real Madrid le altre possibili soluzioni del ‘caso’ Eriksen, flop nerazzurro e juventino mancato.