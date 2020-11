Dybala stenta a ritrovare la forma. Adesso è una riserva della Juventus

Paulo Dybala sta cercando in ogni modo di venire a capo del suo periodo negativo. Dopo lo stiramento di agosto non è più lo stesso calciatore.

C’era una volta un calciatore che viveva con tanta Joya addosso. Adesso Paulo Dybala è triste per tante ragioni. La prima è la forma che non riesce a ritrovare, la seconda quel contratto che scadrà nel 2021. L’argentino, per ciò che concerne il campo, si sente ancora al 50% della forma, ma non molla. E’ consapevole della situazione, sa lui stesso di non aver risposto adeguatamente con il Ferencvaros (un’occasione in avvio e poco altro, fino alla sostituzione) ma non alza bandiera bianca. Anzi, sta lavorando sodo per recuperare il tempo forzatamente perso e riacquistare la migliore condizione. A fare il punto stamane è il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE >>> Pirlo ha deciso. La fascia ha già un padrone nel futuro della Juventus

Dybala tra contratto e pensiero scudetto

Dybala sta curando nel dettaglio la sua alimentazione. Sta seguendo una dieta mirata preparata da un nutrizionista. Ha eliminato qualsiasi imperfezione nel percorso alimentare, e ha anche un cuoco personale. E poi c’è la preparazione fisica, con il lavoro quotidiano alla Continassa che lui integra a casa con sessioni di allenamento speciali. A 27 anni appena compiuti, vuole fare il definitivo salto di qualità dal punto di vista professionale e ha deciso di curare ogni aspetto, ogni singola cosa sia necessaria per migliorare. Pirlo lo aspetta, così come i tifosi della Juve.