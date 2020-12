Ozil alla Juventus, calciomercato: c’è una novità dall’Inghilterra

Calciomercato Juventus, secondo le ultime indiscrezioni Mesut Ozil sarebbe stato proposto ai vertici dirigenziali bianconeri: ecco la risposta di Fabio Paratici

Calciomercato Juventus Ozil/ Doveva essere uno dei talenti più sfolgoranti del panorama internazionale, e invece la carriera di Mesut Ozil, almeno fino a questo punto, ha deluso le aspettative. Il classe ‘88 ex Schalke 04, infatti, non scende in campo in un match ufficiale da circa 9 mesi, complice i problemi alla schiena che lo hanno destabilizzato e non poco. Il suo contratto con l’Arsenal scade il prossimo anno, e al momento i discorsi per un rinnovo sono in alto mare, per usare un eufemismo.

E in effetti le richieste del calciatore tedesco dal passaporto turco sono molto esose: attualmente il trequartista percepisce circa 9 milioni di sterline all’anno, e non intenderebbe scendere al di sotto di quella soglia. Di diverso avviso sono i Gunners, che non vorrebbe svenarsi per un giocatore continuamente minato da infortuni e che è ancora alla ricerca della tanto agognata continuità.