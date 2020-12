Ozil alla Juventus, calciomercato: il futuro del tedesco è segnato

Calciomercato Juventus, il tedesco dell’Arsenal si è offerto a Paratici, che però avrebbe declinato la candidatura: più probabile un suo approdo in America

Ozil Juventus calciomercato/ Mesut Ozil alla Juventus è diventata un’opzione forte negli ultimi giorni, nel momento in cui gli agenti del calciatore hanno proposto il loro assistito al club bianconero. Alla luce del periodo difficile che l’ex Real Madrid sta vivendo in Inghilterra, è quasi impossibile che il trequartista tedesco possa rinnovare il suo contratto con l’Arsenal, in scadenza il prossimo anno. Ozil percepisce infatti quasi 9 milioni di sterline, e non intende assolutamente abbassare le sue richieste.

Il classe ’90 da ben nove mesi non calpesta il terreno di gioco, per i recidivi infortuni che lo hanno visto protagonista: problemi accusati sia alla schiena che al ginocchio, più volte operato, che non gli stanno dando tregua. Ecco perché il suo valore di mercato è drasticamente scemato: tanti i dubbi che aleggiano sulle sue condizioni fisiche. Gli stessi che sembra nutrire la Juve, al quale il profilo del calciatore turco-tedesco non sembra interessare, almeno in questa fase di contrattazioni.