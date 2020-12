Genoa Juventus, De Ligt in panchina? Ecco la mossa di Andrea Pirlo

Il difensore olandese potrebbe avere un turno di riposo dopo la partita dispendiosa di mercoledì contro il Barcellona

Juventus De Ligt/ Dopo la vittoria incoraggiante ottenuta contro il Barcellona, valsa il primo posto nel girone di Champions, per la Juventus di Andrea Pirlo è già tempo di pensare al campionato. Cristiano Ronaldo e compagni, infatti, saranno di scena al Luigi Ferraris contro il Genoa, in uno dei posticipi dell’undicesima giornata di Serie A. Partita da non fallire per i bianconeri, alla ricerca di punti preziosi per non perdere contatto con il Milan capolista, distante al momento cinque punti.

Pirlo dovrà essere bravo a dosare le forze dei suoi ragazzi: il dispendio di energie fisiche e nervose per tenere a bada il Barca è stato sicuramente notevole. Questo spiegherebbe il motivo per il quale contro i liguri molto probabilmente De Ligt non partirà dal primo minuto: a rivelarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come l’olandese, reduce da un’operazione alla stampa piuttosto debilitante, abbia bisogno di recuperare dopo il tour de force cui è stato sottoposto. Spazio dunque alla difesa a quattro formata da Alex Sandro e Cuadrado sugli esterni, con Bonucci e Danilo come coppia centrale.