Calciomercato Juventus, Gomez potrebbe diventare un obiettivo dei bianconeri. Il capitano dell’Atalanta è in uscita già a gennaio

Calciomercato Juventus, l’attaccante e capitano dell’Atalanta ‘El Papu’ Gomez potrebbe non essere convocato per la sfida contro la Juventus di domani sera. Un paradosso pensando che proprio con la Juventus l’argentino potrebbe intavolare una trattativa nel mercato di gennaio. Come sappiamo i rapporti tesi con il mister Gasperini stanno veicolando il giocatore all’uscita preventiva già nel mercato di riparazione di gennaio. Una decisione drastica che vedrebbe il capitano della Dea fuori dall’Atalanta già nel mercato di gennaio. A tal proposito sono molte le squadre che vorrebbero garantirsi le prestazioni del numero 10 argentino, fra cui la Vecchia Signora.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Dybala poker di squadre pronte ad accoglierlo

“Gomez? Penso alla Juventus”. La risposta del Gasp in conferenza stampa

El Papu Gomez potrebbe non giocare la sfida di domani sera in casa dei bianconeri, il rapporto sempre più teso con l’allenatore lo escluderebbe addirittura dai convocati per la partita. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, il numero 10 argentino potrebbe non figurare fra i convocati di domani sera all’Allianz Stadium. Un futuro che dunque lo proietta sempre di più fuori da piani societari. Da quanto si è appreso, l’allenatore Gasperini avrebbe messo al bivio alla società, o lui o Papu Gomez. L’Atalanta ha scelto di cedere l’attaccante, che proprio l’altro giorno ha scritto sul proprio profilo Instagram che svelerà la verità dell’accaduto una volta andato via. Un’occasione ghiotta per i bianconeri che stanno cercando un nuovo attaccante da regalare a Pirlo.