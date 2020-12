Douglas Costa, novità sponda Bayern. Proposto uno scambio alla Juventus

Il Bayern Monaco vorrebbe riscattare Douglas Costa e sta pensando di offrire un calciatore alla Juventus in cambio: è Pavard.

Il portale calciomercatoweb.it ha spiegato come la posizione di Douglas Costa sia davvero in bilico. Il calciatore del Bayern Monaco è di proprietà della Juventus, che dal canto suo non si opporrebbe ad una cessione a titolo definitivo. In Baviera stanno riflettendo sulla cosa e non disdegnerebbero di riprendere il brasiliano a pieno regime sotto la propria egida sorveglianza. La Vecchia Signora, però, non intende liberarlo a zero e vorrebbe un indennizzo. Ecco perché i tedeschi ragionano su una contropartita. Si tratta del francese Pavard.

