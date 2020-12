Calciomercato Juventus, colpo Pogba: deciso il blitz, l’affare si farà

Calciomercato Juventus, Paul Pogba continua a restare nel mirino di Fabio Paratici, che non ha affatto mollato la presa per il talento francese.

Pogba Juventus Calciomercato/ Ore infuocate sull’asse Juventus-Pogba. Dopo i rumours della settimana scorsa, la dirigenza bianconera avrebbe intrattenuto dei dialoghi piuttosto proficui con l’entourage del calciatore, quel Mino Raiola che dalle parti di Torino conoscono piuttosto bene, essendo stato il principale artefice del trasferimento del Polpo sotto l’ombra della Mole. Il “Polpo” ha a più riprese manifestato il suo desiderio di cambiare aria, desideroso di una nuova esperienza. Il suo contratto con lo United scadrà tra un anno e mezzo, e la Juve sta studiando la formula giusto per quello che potrebbe configurarsi a tutti gli effetti come il colpo dell’estate.

Leggi anche–>Ozil alla Juventus, calciomercato: parti sempre più vicine, c’è l’affondo

Già, perché secondo quanto riportato da calciomercato.it, appare molto difficile che il tanto agognato “Pogback” possa materializzarsi già a gennaio. I Diavoli Rossi non hanno nessuna intenzione di cedere uno dei migliori calciatori della loro rosa a stagione in corso; ma, cosa ancor più importante, non intendono assolutamente svalutare l’acquisto più oneroso della loro storia. I quasi 100 milioni, euro più, euro in meno, che la compagine inglese versò nelle casse della Juventus gridano ancora vendetta, e il Manchester non può assolutamente mettere a bilancio una pericolosa minusvalenza, in tempi di Fair Play Finanziario piuttosto stringenti.