Depay alla Juventus, calciomercato: l’assist arriva da Barcellona

Calciomercato Juventus, attorno a Memphis Depay non si placano le voci di un possibile trasferimento in Spagna. Da Barcellona, però, rimbalza l’indiscrezione secondo qui i blaugrana non potranno affondare il colpo a gennaio

Calciomercato Juventus Depay/ Quello che sembrava essere un affare in dirittura d’arrivo, ovvero quello tra Depay e il Barcellona, “rischia” di diventare un vero e proprio caso di mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, che riprende alcune notizie apparse in Spagna, il club blaugrana sarebbe impossibilitato ad affondare il colpo già a gennaio, dal momento che il bilancio degli spagnoli non sarebbe dei più floridi ( per usare un eufemismo). Si parla, infatti, di circa 300 milioni di euro che graverebbero sulle casse dei catalani.

L’attaccante del Lione è stato vicinissimo al Barca già in estate, quando al Lione erano stati offerti circa 40 milioni di euro. Trattativa che però è sfumata per l’ostracismo del club francese, che non ha abbassato neanche di un centesimo le sue pretese. Ecco perché la Juventus non sarebbe stata ancora tagliata fuori: l’esigenza di acquistare un vice Morata ha spinto la dirigenza di corso Galileo Ferraris a vagliare le possibilità del mercato.