Juventus, formazione anti-Udinese ormai quasi fatta

La Juventus è pronta per il suo primo impegno di questo 2021, che la vedrà in scena in serie A contro l’Udinese di mister Gotti.

Una partita che andrà affrontata con la massima concentrazione e con la massima determinazione da parte di una formazione attesa da tanti impegni in questo mese di gennaio. Proprio per questo motivo mister Pirlo dovrà essere molto bravo a gestire al meglio gli elementi che ha a disposizione. Infermeria praticamente vuota e questa è senz’altro una bella notizia per l’allenatore.

LEGGI ANCHE –>Donnarumma, il Milan ora trema. Anche la Juve tra le pretendenti

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, operazione tripla in serie A per l’estate