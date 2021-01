Calciomercato Juventus, Bonucci non convince più come prima. I bianconeri sarebbero già all’assalto per cercare il suo erede in difesa

Calciomercato Juventus, le prestazioni di Bonucci non convincono più come un tempo. Nonostante la grande esperienza del centrale bianconero, sono troppi gli ormai scivoloni dietro: dai problemi in marcatura e dalla difficile intesa con i nuovi compagni di reparto, senza il capitano Chiellini, Leo non sembra più avere la sicurezza di un tempo. A conferma anche delle tante critiche social che sta ricevendo dai tifosi dopo le deludenti prestazioni offerte nelle ultime partite. Proprio per questo motivo i bianconeri stanno già lavorando al possibile erede dell’italiano. Si trattano diversi nomi in ottica futura, tutti profili d’esperienza.

Calciomercato Juventus, è finito il tempo di Bonucci: caccia all’erede

Potrebbe tornare di moda il nome di Stefan Savic dell’Ateletico Madrid. Il difensore va in scadenza nel 2022 e data la grande esperienza sia in Serie A (il giocatore militò con la Fiorentina) e sia a livello internazionale, risulterebbe il profilo perfetto per quello che sta cercando in questo momento la Juventus, ma non solo. Oltre a Savic i nomi trattati, ovviamente per giungo, sono anche altri. C’è sempre il sogno Sergio Ramos: il capitano dei blancos non ha ancora deciso il suo futuro, ma rimane vigile la situazione legata ad Alaba, anche l’austriaco è in uscita dal suo club. Tutti profili con esperienza incredibile alle spalle. La dirigenza bianconera andrà sicuramente ad operare sul mercato difensori, visto che nemmeno le condizioni di Chiellini sembrano preoccupare. Con la sicurezza di De Ligt e Demiral, i bianconeri hanno bisogno di un altro profilo a livello.