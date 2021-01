Calciomercato Juventus, il sogno di Paratici: la rivelazione di Pedullà

Locatelli alla Juventus, calciomercato: le ultime indiscrezioni parlano di un interessamento importante di Fabio Paratici

Pedulla Juventus Calciomercato/ Un occhio al presente, ma un occhio rivolto inevitabilmente anche al futuro. Il duplice intento perseguito ed assolutamente perseguibile dalla dirigenza bianconera nelle ultime sessione di calciomercato si sta rivelando un vero e proprio mantra per Fabio Paratici, il cui desiderio di ringiovanire la rosa e di abbassare allo stesso tempo il monte ingaggi ha spinto l’amministratore delegato bianconero in estate ad acquisti alla McKennie, Arthur, Kulusevski o Chiesa. Nel mirino della dirigenza bianconera, però, c’è anche Manuel Locatelli, la cui permanenza al Sassuolo è tutt’altro che scontata.

Leggi anche–>Mandzukic alla Juventus, calciomercato: contatti avviati per il ritorno

Come rivelato da Alfredo Pedullà nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”, infatti, il sogno della Juventus si chiama Manuel Locatelli: il mediano del Sassuolo è in cima alla lista dei desideri di Paratici, che ha avuto dialoghi informali con l’entourage del calciatore, senza però riuscire a trovare l’accordo definitivo con il Sassuolo, che valuta il proprio gioiello non meno di 35 milioni di euro.