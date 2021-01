Conte si nasconde: «Ancora gap con la Juventus». Poi frecciata al veleno

Antonio Conte non sta nella pelle dopo la vittoria contro la Juventus. E’ la prima volta che riesce a batterla in carriera. Per la sua Inter sarà scudetto.

Antonio Conte non stava nella pelle ieri sera dopo aver battuto la Juventus e aver lanciato l’Inter verso la conquista dello scudetto. L’eliminazione dei bianconeri è stata certificata a gennaio, cosa mai successa finora. Almeno non nel passato recente. Merito dell’ex trainer dei bianconeri che ha capovolto ogni pronostico facendo crescere a dismisura la Beneamata. Nel post-partita di Sky si è levato qualche sassolino. «I cicli iniziano e finiscono se non sei bravo a rinnovarti. In questi anni la Juventus è stata molto brava a rinnovarsi mantenendo però un’ossatura importante. Per me il gap continua a rimanere non solo nei confronti dell’Inter ma di tutte le altre squadre italiane. Se siamo favoriti ora, figurarsi se avessimo fatto il mercato ad agosto…».

