Pirlo, adesso la Juventus riflette sulla panchina. E dalla Spagna…

Dalla Spagna rilanciano le voci che vogliono Andrea Pirlo in bilico alla fine della stagione. Nel caso Agnelli si fionderebbe su Zidane.

E’ il portale spagnolo Diario Madridista a mettere in correlazione Juventus e Real Madrid. Il perché è molto semplice e va ricercato nell’insoddisfazione di entrambe le compagini per i rispettivi allenatori. Per questo verosimilmente proverà di nuovo a sondare il terreno per Zinedine Zidane, che a fine stagione dovrebbe dire addio al Real Madrid. Il francese ha un contratto in scadenza nel 2022, ma finendo la stagione senza titoli dovrebbe andare via da Chamartin. Non è ancora detta l’ultima parola, ma la Juventus resta in attesa sapendo che in caso di addio solo i bianconeri forse potrebbero convincerlo a tornare subito in panchina. Per Zizou quella juventino è una seconda casa. Cosa che però è anche per Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>> Agnelli spacca il fronte: «Rivedere il calciomercato. Serve contenere costi»

Zidane al posto di Pirlo

Zinedine Zidane è nel cuore dei tifosi della Juventus e del presidente Agnelli. Questo nonostante abbia battuto i bianconeri in una finale, quella di Cardiff, ed eliminati il giorno che Buffon perse la teste al Bernabeu. Ma il destino ha già scritto che Zizou primo o poi siederà sulla panchina della Vecchia Signora. Affinché avvenga ciò, è necessario che si liberi dai blancos e che Pirlo non faccia bene in bianconero. Se ne riparlerà, pertanto, a partire da giugno prossimo. Nel frattempo il tecnico francese potrebbe avere già in mente chi portare alla allo Stadium.