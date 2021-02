Barella alla Juventus calciomercato: l’Inter corre ai ripari | Pronto il rinnovo

Calciomercato Juventus, Barella uomo del momento: l’Inter è intenzionata a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2024

Calciomercato Juventus Barella/ Nelle scorse ore si vociferava di un possibile interessamento della Juventus per Niccolò Barella: ipotesi smentita seccamente dalle parti in causa, con il mediano ex Cagliari che è desideroso di continuare la sua esperienza in nerazzurro. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, la mezzala dovrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter in scadenza nel 2024: necessario un adeguamento, alla luce delle convincenti prestazioni fornite soprattutto in questo scorcio di stagione dall’italiano.

Leggi anche–>Thiago Silva alla Juventus, calciomercato | Dalla Spagna ne sono sicuri

Se ne riparlerà dopo che l’Inter avrà risolto i ben noti problemi societari: l’intenzione del club milanese è quello di far sì che Barella possa diventare il nuovo capitano della squadra, date le enormi qualità in termini di temperamento e leadership mostrate fin qui, nonostante la giovane età. La Juve avvisata: i bianconeri, alla ricerca di un centrocampista di valore con il quale incrementare il tasso qualitativo di un reparto che fino a poco tempo fa ha creato non pochi problemi a Pirlo, dovranno cambiare obiettivo. Tanti i nomi attenzionati da Fabio Paratici: uno su tutti Rodrigo De Paul, che l’Udinese valuta circa 40 milioni di euro. Come vi abbiamo raccontato in più di una circostanza, il centrocampista uruguayano è in cima alla lista delle preferenze della dirigenza bianconera, che potrà affondare il colpo solo se riuscisse a vendere gli “esuberi” in rosa.