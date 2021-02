Juventus, infortunio Dybala: la verità sul dolore al ginocchio

Dybala è volato a Barcellona per avere delucidazioni in merito all’infortunio al ginocchio. La Juventus aspetta con ansia l’esito degli esami a cui l’argentino sarà sottoposto dal prof. Curgat

Juventus Infortunio Dybala/ Il calvario di cui è rimasto vittima Paulo Dybala nel corso della stagione sembra non avere fine. L’attaccante argentino, infatti, che sembrava aver smaltito i postumi dell’infortunio patito contro il Lione in Champions League nell’ultima gara dell’era Sarri, è rimasto vittima di un nuovo infortunio nel match contro il Sassuolo dopo un duro intervento di Obiang. La prognosi parlava chiaro: lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro e i tempi di recupero non avrebbero dovuto superare i 30 giorni.

Fatto sta che ormai Dybala è diventato un caso: la Joya non è stata schierata neanche contro il Crotone. L’argentino è volato oggi a Barcellona per sottoporsi ad esami specifici più approfonditi dal professor Curgat: il timore è che qualcosa sia andato storto nella fase riabilitativa, anche perché l’attaccante continua ad avvertire dolore.