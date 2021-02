Juventus, De Ligt a Sky: “Vi svelo chi era il mio idolo, sullo scudetto…”

Juventus /Le parole di De Ligt a Sky: il difensore olandese ha parlato brevemente dei suoi idoli da bambino e della corsa scudetto

Juventus De Ligt Dichiarazioni Sky/ In questa stagione così atipica per la Juventus, De Ligt si sta rivelando una piacevole conferma. L’olandese ex Ajax ha dato seguito all’ottimo finale di stagione maturato l’anno scorso, e di fatto Pirlo lo vede sostanzialmente come un titolare: fino a questo momento si segnalano pochi errori difensivi dell’assistito di Mino Raiola, che ha dimostrato una costanza di rendimento piuttosto incoraggiante, a dispetto della giovane età.

Proprio il difensore, nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky, ha rilasciato una breve dichiarazione nella quale ha fatto il punto della situazione in casa Juventus, concentrando la sua attenzione anche e soprattutto sulla corsa scudetto. Ecco le sue parole: “Quest’anno è una lotta davvero molto aperta: non ci siamo soltanto noi, ma anche Inter, Milan, Napoli, Atalanta, Lazio e Roma: daremo tutto quello che abbiamo per cercare di recuperare i punti che ci separano dalla vetta.