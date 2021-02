Marcelo alla Juventus, calciomercato: pronto un biennale, intesa vicina

Calciomercato Juventus, Marcelo nel mirino: secondo le ultime indiscrezioni, il terzino brasiliano sarebbe tornato nuovamente in auge come possibile acquisto per la prossima stagione

Calciomercato Juventus Marcelo affare/ Dopo ben 14 anni con la camiseta Blanca, l’avventura di Marcelo con il Real Madrid sarebbe giunta al capolinea. Il terzino brasiliano non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nell’estate del 2022: Florentino Perez non sarebbe disposto a riconoscere i quasi 8 milioni di euro a stagione che il terzino richiederebbe per rinnovare. L’attuale ingaggio dell’ex Fluminense si attesta su 11,7 milioni di euro: cifra che rende Marcelo il secondo giocatore più pagato della rosa, dopo Sergio Ramos.

Il tempo, però passa per tutti, e Zinedine Zidane ha a più riprese spedito in panchina il brasiliano, lontano anni luce da quello devastante di qualche stagione fa. Con il passare delle settimane, sembrano assottigliarsi sempre di più le possibilità di un suo rinnovo: ecco quindi che l’ipotesi di un addio di Marcelo prendono rapidamente quota. Sono tanti i club che stanno attenzionando con molto interesse la situazione, uno dei quali sarebbe la Juventus, disposto a mettere sul piatto un biennale a circa 6 milioni di euro a stagione.