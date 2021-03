Calciomercato Juventus, riscatto di Morata: le cifre sul piatto

Morata sarà riscattato dalla Juventus? Calciomercato, le ultime sul riscatto del Canterano. Le cifre dell’affare

Morata Juventus calciomercato/ Il suo ingresso in campo contro lo Spezia ha spaccato in due la partita. Nonostante non sia nelle migliori condizioni fisiche, alla luce del problema intestinale che lo sta debilitando, l’importanza ricoperta da Alvaro Morata nell’ambito della manovra bianconera è ormai nota a tutti. Lo spagnolo, autore di un inizio sprint condito da goal ed assist in rapida successione, rappresenta l’unico numero 9 della Juventus: testa di ponte tra il centrocampo e l’attacco, non solo attacca l’area di rigore con la qualità e la tecnica che lo contraddistingue, ma è abilissimo anche a dialogare con Cristiano Ronaldo.

La redazione di calciomercato.com ha analizzato la sua situazione contrattuale. El Canterano è arrivato a Torino con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto. Nel caso in cui la Juventus decidesse di riscattare lo spagnolo quest’estate, il club bianconero dovrebbe versare 45 milioni cash nelle casse dei Colchoneros. La Vecchia Signora potrebbe, però, percorrere anche un’altra strada, e cioè decidere di prolungare di un altro anno la permanenza di Morata, per poi riscattarlo la prossima estate.