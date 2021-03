Luis Alberto alla Juventus, calciomercato: Bernardeschi contropartita, le ultime

Calciomercato Juventus, Luis Alberto è tornato nel mirino dei bianconeri, alla ricerca di innesti giusti per rinforzare una mediana apparsa in difficoltà

Calciomercato Juventus Luis Alberto/ Sebbene siano arrivate risposte piuttosto confortanti dal secondo tempo contro lo Spezia, l’impressione è che la Juventus necessiti di rinforzi importanti soprattutto in mediana, che da un paio di stagioni a questa parte si è rivelato il vero e proprio tallone d’Achille della rosa bianconera. Ecco perché Fabio Paratici starebbe scandagliando il mercato, alla ricerca di un centrocampista di qualità, che possa fungere da collante e provvedere alla realizzazione di quei goal che al momento non arrivano dai mediani schierati da Pirlo. O se arrivano, portano la firma del solo McKennie.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, ufficiale l’acquisto del mediano a parametro zero

Secondo quanto rivelato dalla “Notizia Sportiva“, la Juve starebbe sondando con molta attenzione il profilo di Luis Alberto, valutato dalla Lazio tra i 60 e i 70 milioni di euro. Ragion per cui, i Campioni d’Italia preferirebbero inserire nell’eventuale affare alcune contropartite gradite ai capitolini: Paratici avrebbe individuato in Federico Bernardeschi e in Daniele Rugani le pedine giuste.

Calciomercato Juventus, affare Luis Alberto: le contropartite sul piatto

Bernardeschi, che comunque nelle ultime apparizioni si sta disimpegnando piuttosto bene nel ruolo di esterno del centrocampo a cinque, è considerato cedibile dai vertici dirigenziali bianconeri. Non che questo significhi che la Juve voglia svendere un calciatore pagato 40 milioni di euro circa 4 anni fa: la cifra richiesta dalla Vecchia Signora si attesta sui 25 milioni di euro, ovviamente trattabile. Discorso leggermente diverso si può fare per Daniele Rugani, attualmente in prestito al Cagliari: nel contratto dell’ex Empoli non è inserita nessun diritto di riscatto, quindi in estate il difensore farà ritorno alla “casa madre”.

Leggi anche –>Haaland alla Juventus, calciomercato: dalla Germania sono sicuri

I piemontesi lo valutano 12 milioni di euro, e sarebbero ben disposti ad inserirlo in qualche affare: Luis Alberto intriga e non poco, ma al momento si tratta di indiscrezioni che non hanno nulla di concreto.