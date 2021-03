Calciomercato Juventus, affare Sergio Ramos: le parti sempre più vicine

Sergio Ramos alla Juventus, calciomercato: lo spagnolo sempre più vicino a trovare l’accordo con il Real Madrid

Sergio Ramos Juventus Calciomercato Real/ La quiete dopo la tempesta. Dopo tanti mesi di funamboliche trattative, il Real Madrid e Sergio Ramos sembrerebbero essere giunti finalmente ad un accordo, per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno. Secondo quanto riportato da Don Diario, infatti, i Blancos e lo spagnolo sarebbero vicinissimi a trovare la tanto agognata fumata bianca: nelle ultimissime ore qualcosa è cambiato, dal momento che Florentino Perez ha deciso di accettare in parte le richieste del capitano del Real.

Come è possibile leggere su tuttojuve.com, il Real sarebbe disposto a mettere sul piatto 10-11 milioni annui, comprensivi di una parte fissa e di una, molto più cospicua, relativa a rendimento individuale e di squadra. Stando agli ultimi rumours, Ramos dovrebbe firmare un biennale, anche perché il motivo della discordia era rappresentato proprio da questo punto. Il Real non voleva andare oltre un anno di contratto, mentre il centrale si è sempre dichiarato pronto a non firmare a quelle condizioni, e sembrerebbe averla spuntata.