Calciomercato Juventus, Haaland è l’attaccante più desiderato d’Europa in questo momento. Dalla Germania aggiornano sulla trattativa.

Calciomercato Juventus, ancora giovanissimo ma già certificato fuoriclasse. Così si presenta Haaland, attaccante norvegese del Borussia Dortmund, in questo momento sta già diventando il più desiderato d’Europa. Qualità innate e talento purissimo. Un calciatore che già sta prendendo confronti scomodi ma giustificati. Il futuro Cristiano Ronaldo per molti, anche se le caratteristiche sono decisamente diverse essendo principalmente prima punta. Un acquisto che farebbe le gioie di qualsiasi squadra ed è indubbio che nella prossima stagione la battaglia sarà ardua fra le big d’Europa.

Haaland alla Juventus? Calciomercato: dalla Germania sono sicuri

Dalla Germania, esattamente dalla “Bild” sono certi che il cerchio si ristringe per lui. Le richieste dei tedeschi sono altissime, giustamente, per privarsi di un talento così consolidato. Si parla di una cifra che sfiora i 150 milioni di euro, tanti, tantissimi soldi per questo momento così delicato dal punto di vista economico. Proprio per questo motivo la Juventus potrebbe tirarsi fuori qualora, appunto, non trovasse compromessi diversi e – magari – rinunce eccellenti come il duo Cristiano Ronaldo e Dybala.