Rabiot sarà ceduto? Calciomercato Juventus, sul piatto un’offerta schock

Calciomercato Juventus, l’Everton fa sul serio per Rabiot: i Toffees starebbero pensando ad un’offerta faraonica per il francese

Calciomercato Juventus Rabiot addio/ Nelle ultime uscite stagionali, Adrien Rabiot ha mostrato miglioramenti per certi inaspettati. Contro la Lazio ha apposto una firma d’autore, con un sinistro fulminante che ha lasciato di stucco Pepe Reina, beffato sul suo palo. Anche contro il Porto, il francese è parso il migliore a centrocampo, siglando la rete della speranza alla quale però la sua squadra non è riuscito a dar seguito. Incoraggianti progressi, dicevamo, ma non tali da metterlo nella “confort zone” degli incedibili: la Juve valuta un suo eventuale addio, e le offerte di certo non mancano.

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, sull’ex Paris Saint Germain sarebbe piombato con decisione l’Everton, disposto ad offrire al transalpino un quadriennale a 7 milioni di euro a stagione. Una cifra che sicuramente la mezzala prenderebbe in considerazione, anche perché avrebbe l’opportunità di giocare in un campionato nel quale non ha mai militato.