Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa: c’è un solo ostacolo

Le ultime indiscrezioni riferiscono di un possibile approdo di Douglas Costa al Gremio, ma come riportato dal direttore generale del club carioca Amedeo, c’è un ostacolo che frena la trattativa

Calciomercato Juventus Douglas Costa/ Quando mancavano poche ore al gong che ha sancito il termine ultimo delle contrattazioni nella sessione estiva di calciomercato, è stato ratificato il passaggio di Douglas Costa al Bayern Monaco: il brasiliano si è trasferito in Germania con la formula del prestito secco per cercare di rilanciare le sue ambizioni in campo internazionale dopo la parentesi in chiaroscuro con la maglia della Juventus.

Fino a questo momento, però, non sono arrivate le risposte che ci si attendevano: l’ex Shakhtar ha messo a referto solo un goal e un assist in poco meno di 10 presenze. Ecco perché sembra piuttosto improbabile che i Campioni d’Europa uscenti decidano di avviare le trattative per l’eventuale riscatto dell’ala, valutato dalla Juventus non meno di 20/25 milioni di euro. Nelle ultime ore si vocifera di un possibile interessamento del Gremio, ma direttore generale del Gremio Carlos Amodeo ha frenato sul possibile affare.