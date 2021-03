Calciomercato Juventus, Danilo rinnova? La decisione dei bianconeri

Danilo alla Juventus, il matrimonio continua: l’ipotesi rinnovo fino al 2024 diventa sempre più credibile per il brasiliano

Danilo Juventus calciomercato / La rivelazione della Juventus di quest’anno, oltre a Federico Chiesa, è sicuramente Danilo, autore di una stagione ben al di sopra delle aspettative. Il poliedrico brasiliano, schierato indifferentemente nella difesa a tre o come laterale basse di una difesa a quattro, è la pedina che permette ad Andrea Pirlo di plasmare quella difesa liquida sulla quale il “Maestro” ha focalizzato la propria attenzione dai primi allenamenti estivi.

Pirlo gli ha dato subito molta fiducia, sebbene l’ex City abbia faticato molto quando al timone dei bianconeri c’era Maurizio Sarri. Qualità, personalità, esperienza e sangue freddo nei momenti topici per Danilo, che nelle ultime apparizioni in campionato è stato schierato come play davanti alla difesa, per sopperire all’assenza di Arthur. Tutti questi ingredienti stanno spingendo la dirigenza bianconera a muovere i primi contatti per pervenire al rinnovo con relativo adeguamento del contratto in scadenza nel 2023.