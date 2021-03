Juventus Benevento, Pirlo a Sky: “Dovevamo fare un altro tipo di gara”

Le parole di Andrea Pirlo dopo Juventus Benevento: ecco quanto dichiarato dal Maestro ai microfoni di Sky

Juventus Pirlo Sky / Una sconfitta che di fatto sancisce la fine dei sogni scudetto, in un match che dice tanto della stagione della Juventus, se non tutto. Ai microfoni di Sky, Andrea Pirlo ha analizzato la clamorosa debacle patita dai bianconeri per mano del Benevento. Ecco le sue parole:

“No, non c’era troppa pressione, ma avremmo dovuto disputare un altro tipo di gara. Siamo stati frenetici in più di una circostanza, non riuscendo a sviluppare in ampiezza il nostro gioco. Il nostro obiettivo non cambia, dovremo lottare duramente per essere sempre lì, ma ci vorrà un altro tipo di testa: siamo la Juve, e questa maglia va onorata.”