Calciomercato Juventus, sempre vivo il sogno Pogback | Il piano

Pogba alla Juventus, calciomercato: si lavoro al grande ritorno del centrocampista francese. Le ultime sull’affare

Pogba Juventus Calciomercato / Se ne parla da alcuni mesi, ma ora il sogno Pogba finalmente assume delle fattezze più realistiche. Stiamo parlando del possibile ritorno del francese alla Juventus: ipotesi che nelle ultime ore sta catalizzando l’attenzione degli addetti ai lavori e che potrebbe clamorosamente avverarsi. Ma andiamo per ordine. La Juve ha un disperato bisogno di rinforzare la propria mediana: anche contro il Benevento è arrivata l’ulteriore prova che certifica la pochezza tecnica di un reparto privo di identità.

Poco filtro, poca aggressività, poco mordente, nessun inserimento senza palla, nessun tiro da fuori, nessuna verticalizzazione: niente di niente, con il solo McKennie e più raramente Rabiot a cercare di trainare un reparto povero tecnicamente e sotto il profilo della personalità. Ecco perché il Pogback incrementerebbe in maniera clamorosa il tasso tecnico della rosa di Pirlo. Tuttavia, per la clamorosa operazione serve uno sforzo da parte del francese.

Pogba-Juventus, calciomercato: l’operazione è davvero fattibile?

Calciomercato Juventus Pogba / Già, perché il Polpo dalle parti di Old Trafford percepisce qualcosa come 15 milioni di euro: cifra astronomica anche per le casse della Juventus, che potrebbe formalizzare un’offerta da 8-9 milioni annui. C’è un altro dettaglio da non trascurare: il contratto del francese con lo United scade soltanto nel giugno del 2022: detto che il rinnovo è ormai in alto mare, non è detto che i Red Devils decidano di svendere un calciatore acquistato qualche anno fa per quasi 100 milioni di euro. Si profilerà, dunque, una guerra di fronti da ambo le parti, in cui la Juve spera di poter giocarsi le proprie chances.

