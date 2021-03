Calciomercato Juventus, Paratici beffato da Marotta: pronto il colpo “Real”

Calciomercato Juventus, si rinnova la sfida tra i bianconeri e l’Inter. Marotta vuole beffare la “Vecchia Signora”

Calciomercato Juventus Marotta Paratici / L‘Inter si sarebbe fiondata con decisione su Isco del Real Madrid. A rivelarlo è tuttojuve.com, che riprende la notizia apparsa su alcuni quotidiani iberici, relativa al presunto interessamento di Beppe Marotta nei confronti del trequartista del Real Madrid, in rotta di collisione con Zinedine Zidane, che lo ha relegato in più di una circostanza in panchina. I nerazzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto un’offerta da 15 milioni per il cartellino, e un biennale da 6 milioni di euro annui per il trequartista, che piace tanto anche alla Juventus, alla ricerca di un profilo di qualità alla luce della sempre più probabile cessione di Paulo Dybala.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, futuro Allegri: ribaltone nelle quote dei bookmaker

Sono indiscrezioni trapelate dalla Spagna ma che non hanno avuto ancora riscontri ufficiali, anche perché l’Inter deve risolvere ancora quelle noie finanziarie che non possono non condizionare un mercato che deve fare i conti inevitabilmente anche e soprattutto con i parametri dettati dalla pandemia.