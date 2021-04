Terremoto Juventus, calciomercato: Agnelli pensa a due clamorosi ritorni

Agnelli scatenato, calciomercato Juventus: il presidente bianconero pensa ad una vera e propria rivoluzione dirigenziale

Calciomercato Juventus Agnelli / Non è stata una stagione facile per la compagine di Andrea Pirlo, che si trova invischiata nella lotta per un piazzamento in Champions League, l’obiettivo minimo stagionale, a distanza siderale dall’Inter, lontana ora 12 lunghezze. Anche la campagna europea non è stata delle più fruttuose, con la dolorosa eliminazione patita per mano del Porto che ha ridimensionato le speranze di Cristiano Ronaldo e compagni. Rimane la Coppa Italia, dunque, e un posto “europeo” da consolidare, per provare a salvare una stagione che avrebbe tutti i criteri per essere definita fallimentare.

Volente o nolente, a giugno si avvierà una vera e propria rivoluzione, che potrebbe toccare anche l’aspetto dirigenziale. Secondo quanto riportato da calciomercato web, Agnelli starebbe pensando ad un duplice ritorno: stiamo parlando di Marcello Lippi e di Fabio Cannavaro, che potrebbero ricoprire il ruolo di responsabili dell’area tecnica. Al momento si tratta solo ed esclusivamente di una idea, ma che con il passare delle ore potrebbe assumere i crismi dell’ufficialità. Nedved e Paratici hanno bisogno di un sostegno in termini di esperienza e di carisma: che si possano creare le premesse per un Cannavaro e Lippi bis?