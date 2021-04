Calciomercato Juventus, Dybala in goal: il dettaglio non lascia dubbi

By

Dybala mette a segno un goal dei suoi in Juventus Napoli e consegna tre punti importantissimi per la corsa Champions dei bianconeri

Juventus Napoli Dybala/ I tifosi lo stavano aspettando, e nel momento più difficile per la Juventus, in una delle partite più importanti della stagione, Dybala mette a segno un goal dei suoi: tiro a giro sul secondo palo ed Ospina battuto. Un gioiello che ha permesso ai bianconeri di strappare tre punti preziosissimi in ottica Champions, con i quali la compagine di Pirlo si porta a meno uno dal Milan che occupa la seconda posizione.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, svolta allenatore | Firma imminente

Un goal fondamentale quello del numero 10, acclamato da tutti i compagni di squadra, ben consci della situazione difficile che ha dovuto attraversare l’ex Palermo, tra situazione fisica non ottimale e rinnovo di contratto in stand by. Ma la squadra è con lui, e quell’abbraccio collettivo lo dimostra.