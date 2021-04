Paratici, pronto il sostituto se parte Demiral. La Juventus rifà la difesa

Il prezzo di Milenkovic della Fiorentina è crollato a meno di 25 milioni. Paratici fa concorrenza a Milan e Inter per portarlo alla Juventus.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport fa il punto su uno dei centrali difensivi più interessanti del campionato. Un futuro ancora tutto da scrivere. Ma con una certezza: sarà addio alla Fiorentina. Nikola Milenkovic ha deciso di non rinnovare il contratto con la viola, in scadenza nel 2022, e la prossima sarà l’estate della partenza. Così da provare una nuova esperienza, in un club possibilmente più ambizioso, e così da garantire alla società toscana un ingresso economico. Le condizioni, rispetto all’anno scorso, sono cambiate: la richiesta di Rocco Commisso, inizialmente di 40 milioni, è ora scesa. La Juventus è vigile sul mercato, con Paratici che potrebbe portarlo a Torino al posto di Demiral.

