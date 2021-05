Juventus-Milan, il pronostico di Kakà sullo scontro Champions

Juventus-Milan si avvicina sempre più e per i bianconeri di Andrea Pirlo sarà fondamentale riuscire a collezionare un risultato positivo.

Allo Stadium infatti si giocherà un vero e proprio scontro diretto per la Champions League e la Juventus punta a battere una diretta avversaria per il piazzamento europeo. Il Milan pare essere in fase calante, dopo un brillante girone d’andata, ma non si darà certo per vinto e proverà a piazzare il colpaccio. Grande attesa dunque per questa sfida, la prima della volata finale di questo campionato.

