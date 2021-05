Calciomercato Juventus, duello con l’Inter | Colpo in Premier League

Calciomercato Juventus, Marotta sfida Paratici: i bianconeri e i nerazzurri sul terzino del Chelsea. Gli aggiornamenti

Tra pochi giorni Inter e Juventus si sfideranno in campionato, in un match che soprattutto per i bianconeri avrà una valenza speciale, dal momento che Cristiano Ronaldo e compagni sono invischiati nella lotta per un piazzamento in Champions, che li vede occupare attualmente il quinto posto in classifica.

Tuttavia, i due club sono pronti a darsi battaglia anche in sede di trattative. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, Antonio Conte avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza nerazzurra uno sforzo, pur di acquistare Marcos Alonso, in uscita dal Chelsea.

