JVL | Calciomercato Juventus, riscatto Morata: confermata la nostra indiscrezione

Morata riscattato dalla Juventus? Calciomercato, il futuro dello spagnolo potrebbe cambiare dopo l’arrivo di Allegri

Calciomercato Juventus Morata / Dopo l’arrivo di Max Allegri, la storia di Alvaro Morata con la Juventus potrebbe vedere un altro finale. Come vi abbiamo anticipato ieri, lo spagnolo piace e non poco al neo allenatore bianconero, che già lo ha allenato per due stagioni, valorizzandolo moltissimo, portandolo a livelli importanti anche in campo europeo. Qualche mese fa sembrava impossibile che l’ex “Canterano” potesse restare un altro anno in quel di Torino: colpa di un girone di ritorno sicuramente a forti tinte chiaroscurali, nel quale l’iberico non è riuscito a confermarsi sui livelli della prima parte di stagione.

Ma secondo quanto riportato da “Goal Espana“, Allegri avrebbe espressamente richiesto alla dirigenza bianconera, di rinnovare per un’altra stagione il prestito di Morata; a quel punto i bianconeri verserebbero circa 10 milioni di euro nella casse dell‘Atletico Madrid. Ovviamente nel caso in cui dovesse partire uno tra Dybala e Cristiano Ronaldo, con il portoghese che attualmente sembra essere l’indiziato principale, la “Vecchia Signora” si ritroverebbe liquidità sufficiente per sferrare l’assalto ad un altro bomber: in quel caso, il nome di Mauro Icardi ritornerebbe prepotentemente in auge.