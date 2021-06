Calciomercato Juventus, colpo Milinkovic Savic | L’annuncio social

Milinkovic alla Juventus, calciomercato: ecco l’ultimo annuncio social dell’interminabile saga legata al centrocampista serbo

Calciomercato Juventus Milinkovic | Se c’è un calciatore sul quale la Juventus ha messo da tempo gli occhi, quello è Sergey Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo della Lazio intriga i vertici dirigenziali bianconeri, che hanno provato allacciato i dialoghi con la Lazio nelle scorse sessioni estive di calciomercato, scontrandosi con la coriacea opposizione di Claudio Lotito, che per lasciar partire il “Sergente” chiede non meno di 80 milioni di euro.

Al momento nessun club ha osato spingersi a tanto: le sirene dalla Premier si sono arrestate a qualche timido sondaggio, ma un’offerta concreta non c’è mai stata, o almeno non alla cifre richieste da Lotito. Tuttavia, l’addio di Simone Inzaghi potrebbe mischiare le carte in tavola: così come l’ex tecnico biancoceleste, anche la mezzala serba potrebbe sentirsi alla fine di un “ciclo”, e decidere di sposare altre cause. Al momento si tratta soltanto di supposizioni, sia chiaro: Milinkovic ha giurato fedeltà eterna alla Lazio, ma si sa, nel mondo del calcio le promesse contano fino ad un certo punto. E il tweet di Nerozzi potrebbe aprire interessanti scenari in vista del futuro: la Juve continua ad osservare l’evolversi della vicenda Milinkovic, pronta ad intervenire qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti.

Milinkovic alla Juventus, calciomercato | La trattativa resta complicata

80 milioni di euro rappresentano un vero e proprio Everest da scalare per la Juve, che però potrebbe ricavare il tesoretto sufficiente solo se riuscisse a mettere a segno quelle cessioni degli esuberi con i quali poter risparmiare non solo sul monte ingaggi, ma anche ottenere plusvalenze. Dalle cessioni dei vari Bernardeschi, Ramsey e forse Demiral, i bianconeri sperano di ottenere un gruzzoletto, per provare a sedersi al tavolo delle negoziazioni con la Lazio: che poi da lì si arrivi alla fumata bianca, beh, solo gli eventi futuri potranno confermarlo o smentirlo.