Calciomercato Juventus, l’attaccante è ormai ad un passo. A giorni potrebbe già firmare il suo nuovo contratto.

Calciomercato Juventus, il noto obiettivo offensivo, l’attaccante olandese Memphis Depay è ormai vicinissimo al Barcellona. L’indiscrezione lanciata da ‘Calciomercato.it’ chiuderebbe, definitivamente, le possibilità alla squadra bianconera di ingaggiare l’abile attaccante del Lione a parametro zero. Nonostante l’acquisto del Kun Aguero, i blaugrana sembrano non essersi arrestati e sarebbero già pronto a chiudere l’ennesimo grande colpo di mercato. Depay è stato inseguito a lungo dalla dirigenza bianconera che pensava all’olandese come sostituto, eventuale, di Dybala, qualora appunto l’argentino non avesse dovuto continuare in bianconero.

Calciomercato Juventus, firma ad un passo: ormai ci siamo

Depay era già stato identificato come profilo ideale per sostituire l’eventuale partenza di Dybala. La Joya però, dopo l’arrivo di Allegri, sembra aver ritrovato la fiducia e si va verso il rinnovo. Un’eventualità che chiude, quindi, le porte all’attaccante olandese che adesso è libero di firmare con il Barcellona, ormai sempre più vicino all’accordo. Le parti avrebbero infatti già raggiunto l’intesa di massima con l’olandese intenzionato a vestire la maglia blaugrana.