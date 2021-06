Calciomercato Juventus, svolta con Ancelotti | Annuncio sul pupillo di Allegri

Calciomercato Juventus, decide Ancelotti: cambia lo scenario dopo l’approdo del nuovo allenatore sulla panchina del Real

Calciomercato Juventus Isco Ancelotti | L’annuncio relativo al ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid ha chiaramente aperto interessanti scenari di mercato. Non solo concernenti Cristiano Ronaldo; anche il futuro di Isco, ad esempio, è tornato prepotentemente all’ordine di giorno. Lo spagnolo, che piace da sempre ad Allegri e che si sarebbe potuto rivelare un attimo affare di fine mercato a prezzo di saldo, sembrerebbe essere rientrato nuovamente al centro del progetto tecnico tattico delle Merengues, complice l’arrivo dell’ex allenatore del Milan.

Almeno questo è quello rivelato da tuttojuve.com: una notizia che, se confermata, chiuderebbe di fatto le porte di un addio del trequartista spagnolo, che aveva da tempo le valigie pronte, complice una stagione disastrosa sotto la gestione Zidane, trascorsa più in panchina che in campo. A questo punto, complice l’input di Ancelotti, toglierà dal mercato l’ex Malaga che, a meno di offerte irrinunciabili, dovrebbe restare nella capitale spagnola. La Juve, dunque, sarà costretta a volgere il proprio sguardo altrove, e pare aver individuato in Locatelli e in De Paul i profili giusti per il centrocampo.