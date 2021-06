Calciomercato Juventus, il Barcellona pronto a offrirgli una maglia

Il calciomercato della Juventus in questo mese di giugno è fatto ovviamente di tanti rumors ed interessamenti, oltre che di partenze che ormai sono certe.

Come quella di Gigi Buffon, che non rinnoverà l’accordo con i bianconeri e dunque tra qualche giorno sarà un parametro zero. Un calciatore che si potrà dunque ingaggiare a costo zero. L’estremo difensore ha ormai 43 anni e ancora non ha preso una decisione definitiva sul suo futuro, anche se le possibilità che possa rimanere ancora in campo sono tante. Anche perché le offerte non gli mancano di certo, sia in Italia che in altri angoli del mondo. Perché è ancora un portiere validissimo e ha tanta esperienza da vendere.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, i cinque nomi caldi tra i possibili rinforzi per Allegri

LEGGI ANCHE —->Juventus, i bianconeri fanno sul serio: messi sul piatto 20 milioni di euro